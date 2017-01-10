اعلن النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، رفضه التام للعملية الارهابية الغاشمة التى وقعت امس في كمين المساعيد بالعريش ،وراح ضحيتها 9 شهداء و11 مصاباً من قوات الأمن و4 مدنيين، وهو ما يشير الى مؤامرة حقيرة تنفذ ضد مصر على مراحل متفاوتة لضرب استقرارها .

وقال عضو مجلس النواب في بيان له اليوم ، ان الهدف من وراء هذه العمليات، هو إيقاف عجلة التنمية في مصر وايقاف المشاريع الطموحة والعملاقة ، لكن ذلك لن يكون ، لافتا الى ضرورة الضرب بيد من حديد على الإرهابيين واوكارهم .

والعمل على وقف التمويل المتواصل من جانب الكيانات المحلية والاقليمية لتجفيف منابع الارهاب. ومشددا على ان الارهاب هو العدو الأول للوطن والتهاون بشأنه قد يكلفنا الكثير .