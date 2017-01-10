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تشغيل مصنع القمامة بالمحلة بتكلفة 40 مليون جنيه
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تشغيل مصنع القمامة بالمحلة بتكلفة 40 مليون جنيه

الثلاثاء، 10 يناير 2017 08:21 م
محيط: متابعات

أعلن تامر أبو النجا رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه سوف يتم تشغيل تدوير القمامة بالمحلة بتكلفة 40 مليون جنيه على مساحة 5 أفدنة بقدرة 1200 طن يوميًا خلال الأسبوعين القادمين، ثم يتم تشغيله بقدرة 240 طنًا يوميًا لأسبوعين آخرين ، ثم بعد ذلك يتم تشغيله بقدرته الكاملة 480 طنًا يوميًا.

وقال رئيس المدينة - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إنه سوف تشرف لجنة من رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى على تشغيل المصنع ، مشيرًا إلى أن شركة (جرين تك) سوف تشارك بأفكارها في تطوير منظومة جمع القمامة في المحلة وتقسيم المخلفات إلى زراعية وصناعية وعضوية.

وأضاف أنه بمجرد بدء عمل المصنع بالسرعة القصوى سيتم البدء في عملية نقل القمامة من محطة الترحيل للقضاء على مشكلة النظافة بالمحلة.

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