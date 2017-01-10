 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 07:18 مساءً
روابط سريعة
"مستثمرو أسوان" تنظم منتدي رفيع المستوى لتنشيط السياحة بالمحافظة
الشمس تتعامد علي وجة رمسيس في معبد ابوسمبل ـ اسوان‎

"مستثمرو أسوان" تنظم منتدي رفيع المستوى لتنشيط السياحة بالمحافظة

الثلاثاء، 10 يناير 2017 08:17 م
خاص - محيط

نظمت جمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة بأسوان بالاشتراك مع وكالة GTZ الألمانية منتدي السياحيين ، بهدف تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وذلك في اطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية والالمانية .

وقال أشرف بشري رئيس لجنة السياحة بجمعية المستثمرين بأسوان - فى تصريح - إن المنتدي يهدف إلي خلق فرص عمل جديدة من خلال إيجاد آليات مبتكرة للتسويق السياحي وفتح أسواق جديدة في السياحة الداخلية والخارجية في ظل انحسار الأسواق التقليدية للسياحة لذلك تم التسويق في أسوان جنوب شرق آسيا .

وأضاف أن المنتدي سوف يقوم بتدريب العاملين في السياحة باسوان علي الأنماط الجديدة للمنتج السياحي المصري عن طريق التسويق الالكتروني للسياحة المصرية وتدريب علي سياحة صيد الأسماك والسفاري في بحيرة ناصر ،والتدريب التسويق للفنادق البيئية في ظل وجود موتيلات في بعض القري النوبية ، وعمل نموذج لقري الأطفال.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3