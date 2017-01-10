نظمت جمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة بأسوان بالاشتراك مع وكالة GTZ الألمانية منتدي السياحيين ، بهدف تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وذلك في اطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية والالمانية .

وقال أشرف بشري رئيس لجنة السياحة بجمعية المستثمرين بأسوان - فى تصريح - إن المنتدي يهدف إلي خلق فرص عمل جديدة من خلال إيجاد آليات مبتكرة للتسويق السياحي وفتح أسواق جديدة في السياحة الداخلية والخارجية في ظل انحسار الأسواق التقليدية للسياحة لذلك تم التسويق في أسوان جنوب شرق آسيا .

وأضاف أن المنتدي سوف يقوم بتدريب العاملين في السياحة باسوان علي الأنماط الجديدة للمنتج السياحي المصري عن طريق التسويق الالكتروني للسياحة المصرية وتدريب علي سياحة صيد الأسماك والسفاري في بحيرة ناصر ،والتدريب التسويق للفنادق البيئية في ظل وجود موتيلات في بعض القري النوبية ، وعمل نموذج لقري الأطفال.