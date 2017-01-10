أعلن مدير عام آثار الغربية ممدوح عباس عتمان، اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى فعاليات “الدورة التدريبية الثانية لإعداد الأثريين لعام 2017”، التي تنظمها منطقة آثار الغربية، وذلك بمقر ديوان عام محافظة الغربية، يوم السبت المقبل، بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ومحافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر.

وأوضح عتمان - في بيان للوزارة اليوم - أن المؤتمر ستستمر فعالياته على مدى ستة أيام متواصلة، بحضور وزراء الآثار السابقين الدكتور زاهي حواس والدكتور ممدوح الدماطي والدكتور محمد إبراهيم، ويهدف إلى تنمية مهارات الأثريين العاملين بمحافظة الغربية في شتى المجالات ورفع المستوى العلمي والعملي لديهم.

ولفت عتمان إلى أن المؤتمر يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية يلقيها نخبة من أساتذة الآثار، من بينهم وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق الدكتور محمد عبد المقصود، ورئيس قطاع الآثار المصرية ورئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري الأسبق الدكتور يوسف خليفة، ورئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة الدكتور محمد مصطفى.