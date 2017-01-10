"ايديتا": 400 مليون جنيه استثمارات مستهدفة للشركة خلال 2017الثلاثاء، 10 يناير 2017 08:22 م
قال الرئيس التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية - هاني برزي - في استطلاع المدراء التنفيذين لنشرة انتربرايز، إن شركته تعتزم استثمار ما بين 350 و400 مليون جنيه خلال العام الحالي.
وأضاف إن تركيز الإنفاق في الوقت الحالي سيكون على مصنع مدينة السادس من أكتوبر، وسيكون أكبر المصانع المملوكة للشركة، ويتوقع الانتهاء من تشييده خلال الربع الثاني من 2017.
وأوضح هاني برزي، أن مصر بعدد سكانها الأكثر من 90 مليون نسمة، ومعدل النمو السكاني يتراوح بين 1.6 إلى 2% سنويا، تمثل أرضًا خصبة لصناعة المواد الغذائية الخفيفة مع تغير العادات الغذائية.
وتسعى الشركة للعثور على فرص بعد تطبيق الحكومة لبعض القرارات لخفض الواردات، وبالتالي ستخلو الساحة من الموردين، مما يمنح الشركات المحلية فرصة لإحلال منتجاتها محل المنتجات المستوردة.
وتابع: تسعى إيديتا لاقتناص هذه الفرصة من خلال الاستثمار، عبر إدخال التحسينات على عملية التصنيع، وتحسين عملية تسليم المنتجات، والعمل باستمرار على تقديم المنتجات الجديدة، إلى جانب زيادة الانفاق على البحث والتطوير.
وأشار إلى أن الفرص المتاحة اليوم لن تكون دون تكلفة، فالمستهلكين سيكونون أكثر انتقائية نظرًا لارتفاع معدلات التضخم بعد قرار التعويم، ولن يشتروا شيئا لمجرد أنه رخيص الثمن، ولكن سيوجهون دخلهم للمنتجات عالية الجودة.
وتستحوذ إيديتا على أكبر حصة سوقية من سوق المنتجات الغذائية الخفيفة في مصر.
وتحصل مصانع إيديتا على 77% من خامات الإنتاج عن طريق موردين محليين، مع شراء النسبة المتبقية من موردين آخرين في أمريكا وأوروبا وبلدان الشرق الأوسط، بحسب موقع الشركة.
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