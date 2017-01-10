تباينت، اليوم الثلاثاء، أسعار الحديد في السوق المصرية، وبلغ سعر حديد «بشاي» 10380 جنيهًا للطن، و«عز» 10400 جنيه للطن، والعتال 10300 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد المعادي 10050 جنيهًا للطن، وعطية 10300 جنيه للطن، والكومي 10100 جنيه للطن.

كما سجل حديد المراكبي 10150 جنيهًا للطن، ومصر ستيل 10100 جنيه للطن، وسرحان 10100 جنيه للطن، والعشري 10100 جنيه للطن.