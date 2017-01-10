عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجمعية العمومية العاديه للإتحاد اليوم بحضور غالبية أعضاء الجمعيه والقيادات العمالية وجبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لعمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فيما تغيب وزير القوى العاملة محمد سعفان رغم إعلانه عن حضور الجمعيه صباح اليوم.

وناقشت الجمعيه تقرير نشاط الاتحاد العام ونقاباته العامة فى المرحلة الماضية، كما استعرضت اقرار الخطة المستقبلية التى تؤكد على مواصلة العمل ودور عمال مصر فى التنمية والبناء والمساهمة فى إقامة المشروعات القومية الى جانب التحرك النقابى على المستوى العربى والافريقى والدولى لمساندة الجهود المصرية نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الارهاب فى دول العالم.

وفي كلمته، قال جبالي المراغي، إن إنعقاد الجمعية العموميه اليوم هدفه بحث المشكلات التى تعرقل العمل النقابى، وتدارس أفضل السبل للحفاظ على حقوق عمال مصر وتدعيم مكتسباتهم والتعرف على ما حققته الحركة النقابية المصرية من إنجازات على مختلف الأصعدة القومية والإقليمية والدولية.

ودعا لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة التى ترسم خريطة الطريق لعمل الحركة النقابية المصرية خلال الفترة التى تسبق إجراء الانتخابات النقابية من القاعدة إلى القمة أى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام.

وأضاف أن الحركة النقابية العمالية المصرية تشهد انطلاقة كبرى فى مجال علاقاتها مع المنظمات والاتحادات العمالية الوطنية والإقليمية والدولية مما يتطلب تعظيم التحرك الدبلوماسى المصرى لخدمة قضايا الوطن والأمة العربية.

وأكد رفض عمال مصر والعمال العرب جميعا للدعوة المشبوهة التى أطلقتها تركيا لإنشاء اتحاد عمالى إسلامى أو شعبة للعمال داخل منظمة المؤتمر الإسلامى معلنا إدانة هذه الدعوة التى تستهدف الزج بالعمال لتنفيذ مخطط النظام التركى وأعوانه فى تفتيت وحدة الشعب العربى بعد أن فشل فى استخدام الجماعات الإرهابية فى استهداف أمن مصر والوطن العربى.

وقال جبالي المراغي أن مصر تجتاز فى هذه الأيام معركة البناء والتحدى الأمر الذى يفرض على عمال مصر بذل المزيد من الجهد والعرق كما كان شأنهم فى كل المعارك التنموية التى خاضتها مصر خلال المرحلة الماضية ووقفوا صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة الأبطال فى مواجهة كل المؤامرات الدنيئة.

وأضاف أنه قد جاء الآن دور عمال مصر الوطنى فى تعزيز مسيرة التنمية والتحلى بالصبر فى مواجهة الأزمة الاقتصادية الطارئة التى أعقبت القرارات الاقتصادية الأخيرة والتى تأخرت كثيرا، وكان لابد منها لمواصلة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مؤكدا أن المصريين سيجنون ثمار هذه المشروعات قبل نهاية هذا العام.

وأوضح أنه من أجل الإسهام فى حملة دعم الاقتصاد الوطنى فقد قام مجلس إدارة الاتحاد العام ونقاباته العامة بزيارات ميدانية لمواقع العمل والإنتاج فى جميع محافظات الجمهورية للتعرف على المعوقات التى تحول دون تنفيذ خطط التنمية الشاملة وذلك بالتعاون الوثيق مع الأجهزة التنفيذية المسئولة.

وشدد على أنه استكمالا لهذا التحرك فإن اتحاد عمال مصر يطالب بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية التى قضت بعودة بعض الشركات والمصانع التى تم خضخصتها إلى ملكية الدولة، وسرعة عودة العمال المفصولين تعسفيا إلى عملهم بالشركات والمصانع وكذا العمال الذين أجبروا على الخروج إلى المعاش المبكر وذلك حفاظا على السلام الاجتماعى.

وطالب بإعادة النظر فى مستويات الأجور بما يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وأشار إلى مشاركة التنظيم النقابى فى إعداد مشروع قانون العمل ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم اللذين أحالهما مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة تمهيدا لعرضهما على مجلس النواب حيث سيقوم ممثلو العمال بدورهم فى إصدار هذين القانونين بما يحقق الأهداف المنشودة فى مجال حقوق العمال ودعم تنظيمهم النقابى.

وأكد أن ممثلي العمال فى مجلس النواب وخاصة لجنة القوى العاملة سيناقشون مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ومشروع قانون التأمين الصحى الشامل بما يحقق التكافل الاجتماعى فى الرعاية الاجتماعية والصحية حفاظا على السلام الاجتماعى.

وأشار جبالي المراغي إلى الدور المرتقب لعمال مصر فى انتخابات المجالس المحلية بالمحافظات بما يكفل تواجد العمال داخل هذه المجالس لممارسة حقوقهم الدستورية الأمر الذى يتطلب حسن اختيار العناصر الوطنية التى يمكن أن يكون لها دور مرتقب فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

وفى ختام كلمته، دعا قيادات عمال مصر لزيارة مواقع الإنتاج والخدمات، والتواجد بين صفوف العمال لحل مشاكلهم وتشجيعهم على بذل كل الجهد والطاقة لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التى تعيشها مصر فى ظل القيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.