تنظم مديرية الصحة بالفيوم قافلة طبية مجانية بقرية كوم أوشيم بمركز طامية، يوم الجمعة القادم، بإشراف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور هشام الشناوي، وبالتعاون مع مؤسسة بدران الخيرية.

وقال وكيل الوزارة في تصريح اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القافلة تشمل 12 تخصصا طبيا هي: الباطنة والأطفال، والجراحة، وأمراض النساء، والمسالك البولية، وأمراض العيون، والأمراض الجلدية، والعظام، والأمراض النفسية، والمخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة، والأشعة التليفزيونية (السونار).

وعقدت منسق القوافل ومديرة التخطيط بالمديرية الدكتورة آمال هاشم اجتماعا مع منسق القوافل بالمؤسسة، للاتفاق على خطة القوافل والمطلوب من جانب المؤسسة والتي تتحمل كافة تكاليف القافلة، ومن جانب الصحة، التي تشرف على القافلة وتفتح الوحدات الصحية في القرى التي ستٌقام بها القوافل لتقديم الكشف والعلاج مجانا.