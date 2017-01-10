 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 07:15 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
رسالة لوزير الداخلية الإماراتي من نظيره البحريني
حساب الشيخ سيف ين زايد آل نهيان وزير الداخلية الاماراتي على تويتر

رسالة لوزير الداخلية الإماراتي من نظيره البحريني

الثلاثاء، 10 يناير 2017 08:00 م
خاص - محيط

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان سفير البحرين لدى الإمارات محمد بن حمد صقر المعاودة حيث سلمه رسالة من وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر والآراء حول مجمل التطورات والأحداث الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3