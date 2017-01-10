استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان سفير البحرين لدى الإمارات محمد بن حمد صقر المعاودة حيث سلمه رسالة من وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر والآراء حول مجمل التطورات والأحداث الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.