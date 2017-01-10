"رسالة": دورنا تطوعى لخدمة المجتمع ولا ننحاز لأي فصيل سياسي أو دينيالثلاثاء، 10 يناير 2017 07:53 م
> 55 ألف متبرع بالدم مسجل لدى “رسالة” بخلاف 32 نشاط خيري وتنموي
> 200 مليون جنيه دخل التبرعات السنوية من خلال “رسالة”
> رقم رسالة للعمل الخيري 19450
قال الدكتور شريف عبد العظيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية أن مؤسستنا قائمة على العمل التطوعي من المواطنين الى المجتمع ككل الأكثر احتياجا للمساعدات أي بمثابة وسيط للعمل الخيري.
وأشار الدكتور عبد العظيم خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لعرض أهم انجازات الجمعية خلال العام 2016 الى ان رسال للأعمال الخيرية لا تنتمي أو تنحاز لأي فصيل سياسي أو دينى بشهادة الأجهزة الحكومية بالدولة، مشيرا الى ان العمل التطوعي هي توجه إنساني لخدمة المجتمع ونبحث عن طالبى المساعدة لربطهم مع المتطوعين لتحقيق الاستفادة الممكنة وتنمية مجتمعنا ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وذلك عبر رقمنا 19450
وتابع الدكتور عبد العظيم ان نجاح المجتمع المدني في عمله يكمن فى تعاون وتكاتف جميع أطراف المجتمع ما بين القطاع الخاص والعام والسلطات الحكومية والمنظمات، فهذا التعاون يفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها على أكمل وجه ويرفع عن كاهل الحكومة الكثير من الأعباء ويضمن رقابة شعبية فى صالح تحقيق أهداف المجتمع ككل، موضحا ان الحكومة تدرك جيدا دور المجتمع المدني فى الاستجابة لاحتياجات المجتمع وتساعد على تحسين قدرات هذه المنظمات في أداء دورها لرسم السياسات وتقديم الخدمات بطريقة أكثر كفاءة.
أضاف عبد العظيم ان جمعية رسالة تم اختيارها كأفضل مؤسسة ايوائية في مصر لعام 2016 بالمعايير التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى، وتفتخر الجمعية بأنها تقوم بعدد هائل من الأنشطة فى مصر تصل الى أكثر من 32 نشاط فى كافة المجالات الخيرية والتنموية، بهدف تحفيز وترسيخ مفهوم العمل الجماعى ونشر ثقافة التطوع بين الشباب، حيث تكمن قوة الجمعية بأنها صاحبة أكبر عدد متطوعين الذي يصل الى 300 ألف متطوع لخدمة أكثر من 4 مليون محتاج على مستوى الجمهورية، مضيفا ان العمل التطوعي وحجم الانخراط فيه يعد رمزا من رموز تقدم البلدان وازدهارها لكي تنمو وتتطور سريعا فى كالات المجالات.
أوضح رئيس جمعية رسالة ان حصاد الجمعية العام المنقضي 2016 سجل دخل تبرعات بلغت 200 مليون جنيه حيث شملت المساعدات الخيرية المقدمة بعضا منها 12 مليون جنيه عمليات زراعة قوقعة، 22 مليون جنيه للمساعدات المختلفة من كفالات وشنط غذائية وأجهزة منزلية وغيره بحوالي 79 ألف أسرة مستفيدة.
وأيضا 26.5 مليون جنيه للأنشطة الطبية المختلفة من أطراف صناعية وكراسي متحركة وسماعات طبية وغيرها بالاضافة الى 15 مليون جنيه لكلا من القوافل الداخلية والقوافل الخارجية، كما استطاع نشاط قوافل المحافظات استهداف أكثر من 21 محافظة بمجموع 9 مليون جنيه.
بالاضافة الى تجميع اكثر من 2 مليون قطعة ملابس لكساء المحتاجين فى أكبر حملة مساعدات ملابس بمصر وتجميع وتوزيع 60 ألف بطانية فى حملات قوات مكافحة البرد، كما تنفرد جمعية رسالة في نشاط انقاذ الحياة وبنك المتبرعين بالدم بقاعدة بيانات تحتوي على 55 ألف متبرع بالدم سنويا.
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