 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 07:20 مساءً
روابط سريعة
مشروع ثقافي جماهيري لدرء الأخطار المحيقة بالشباب
الهيئة العامة لقصور الثقافة

مشروع ثقافي جماهيري لدرء الأخطار المحيقة بالشباب

الثلاثاء، 10 يناير 2017 07:49 م
محيط: متابعات

أعلن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة (الثقافة الجماهيرية) الدكتور سيد خطاب، اليوم الثلاثاء، أن “الهيئة بصدد عمل مشروع ثقافي جماهيري متكامل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومراكز الشباب؛ لصد الأخطار الفكرية التي تحيق بأبنائنا واتخاذ وسائل الحماية والوقاية اللازمة لدرء الخطر قبل وقوعه”.

جاء ذلك في بيان للهيئة اليوم حول نتائج اجتماع موسع عقده خطاب مع مسئولي الثقافة العامة بكل الأقاليم والفروع الثقافية التابعة للهيئة (أكثر من 550 مقرًا).

وأوضح خطاب أن “الثقافة الجماهيرية هي أحد المعاقل والمؤسسات التي تعمل وسط الناس، وأن دور مسئول الثقافة العامة هو الخروج للناس ومواجهة الخطر القادم، حيث إنه ليس بعيدًا عنّا”.

وأردف قائلا إنه “للأسف كل إنسان هدفه الحفاظ على أولاده فقط، اعتقادًا منه أنهم بعيدون عن ذلك الخطر؛ ولكن الحقيقة أنه ليس بعيدًا عن أي إنسان، ودورنا مواجهته بصورة جماعية، ومن جانبنا نسعى لاختيار الأسلوب المناسب والمتحدث المناسب في الوقت المناسب، حيث إننا عانينا كثيرًا من مثل هذه الإشكاليات”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3