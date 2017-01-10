أعلن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة (الثقافة الجماهيرية) الدكتور سيد خطاب، اليوم الثلاثاء، أن “الهيئة بصدد عمل مشروع ثقافي جماهيري متكامل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومراكز الشباب؛ لصد الأخطار الفكرية التي تحيق بأبنائنا واتخاذ وسائل الحماية والوقاية اللازمة لدرء الخطر قبل وقوعه”.

جاء ذلك في بيان للهيئة اليوم حول نتائج اجتماع موسع عقده خطاب مع مسئولي الثقافة العامة بكل الأقاليم والفروع الثقافية التابعة للهيئة (أكثر من 550 مقرًا).

وأوضح خطاب أن “الثقافة الجماهيرية هي أحد المعاقل والمؤسسات التي تعمل وسط الناس، وأن دور مسئول الثقافة العامة هو الخروج للناس ومواجهة الخطر القادم، حيث إنه ليس بعيدًا عنّا”.

وأردف قائلا إنه “للأسف كل إنسان هدفه الحفاظ على أولاده فقط، اعتقادًا منه أنهم بعيدون عن ذلك الخطر؛ ولكن الحقيقة أنه ليس بعيدًا عن أي إنسان، ودورنا مواجهته بصورة جماعية، ومن جانبنا نسعى لاختيار الأسلوب المناسب والمتحدث المناسب في الوقت المناسب، حيث إننا عانينا كثيرًا من مثل هذه الإشكاليات”.