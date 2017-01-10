استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 16 سفينة منها 4 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، والسفينة “WEN ZHU HAI” محملة بـ 63 ألف طن من القمح، والسفينة “NAVIGATOR GLORY” محملة بـ 12 ألفًا و742 طنًا من البروبان، بينما غادرته سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء اليوم الثلاثاء أن إجمالي السفن الموجودة حاليًا بالميناء بلغ 26 سفينة، إلى جانب 22 سفينة موجودة بمنطقة المخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر البيان أنها شملت تصدير 5 آلاف و750 طنًا من اليوريا و1900 طن رمل زجاجي و1500 طن حديد وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99 ألفًا و519 طنًا، وفي صومعة الحبوب والغلال بالميناء 96 ألفًا و382، وغادر الميناء قطاران بحمولة 2518 طنًا من القمح، و107 سيارات نقل بحمولة بلغت 4 آلاف و896 طنًا من القمح.