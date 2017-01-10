افتتاح عدد من المشروعات التنموية في أسوان تزامنًا مع احتفالات العيد القومي

قال محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي بأنه من ضمن فعاليات احتفالات أسوان بعيدها القومى سيتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تم الانتهاء منها خلال هذه الفترة بكافة مدن ومراكز المحافظة على مدار أيام 11، و12 ،و13 من الشهر الجاري على أن يستكمل برنامج الاحتفال يوم 15 يناير وهو اليوم الذي يواكب افتتاح السد العالي.

وذكر المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - بأنه سيتم وضع حجر الأساس لإنشاء مستشفى بالجهود الذاتية لأحد رجال الأعمال بجوار المسجد الجامع بكورنيش النيل، والقيام بإيقاد المحافظ للشعلة أمام رمز الصداقة بالسد العالي يرافقه خلالها ضيوف المحافظة من الوزراء والمحافظين السابقين بمشاركة فرق الفنون الشعبية، يعقبه تنظيم طابور عرض أمام مبنى ديوان عام المحافظة تشارك فيه مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بجانب عربات الزهور من المؤسسات والجهات والشركات المختلفة، ولفيف من أهالي أسوان.

ولفت البيان إلى قيام المحافظ بتقديم واستعراض أبرز إنجازات عام 2016، ثم تكريم عدد من الشخصيات البارزة من أبناء أسوان، يعقبه تقديم فقرات فنية لفرقتي التخت المصري ووزارة الشباب والرياضة، وتختتم فعاليات الاحتفال بعيد أسوان القومي في يوم 16 يناير بتنظيم ماراثون المشي والجري والذي سيبدأ من أمام المسجد الجامع وينتهي أمام حديقة درة النيل المواجهة لمبنى ديوان عام المحافظة.

وعلى صعيد متصل، أطلق عبد الحميد عبد الناصر السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان إشارة البدء للمهرجان المائي للغوص والإنقاذ، والذي يشمل استعراض الرياضيات والألعاب المائية من خلال قوارب الكياك والشراع والغطس والغوص والإنقاذ والجريدي.

وقال السكرتير العام - في تصريح - إن هذا المهرجان يعد باكورة التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ليصبح بطولة مدرجة بشكل ثابت على أجندة البطولات الدولية والعربية والإفريقية.

وأوضح أن المحافظة في إطار احتفالاتها بالعيد القومي ستقوم على مدار يومي 10، و11 يناير باستضافة فعاليات مهرجان أسوان للإبداع والتراث والذي يشهد مشاركة واسعة من سفراء وممثلي دول حوض النيل، بجانب ممثلي الوزارات وفناني مصر الذين سيتم تكريمهم في اليوم الأول، فيما سيشهد اليوم الثاني تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية من دول أفريقية تضم السودان وجنوب السودان وأثيوبيا ونيجريا والكونغو.