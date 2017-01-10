طالب مدير أمن بورسعيد اللواء زكي صلاح بوضع لائحة استرشادية بأسعار السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي الغرفة التجارية؛ لمجابهة غلاء الأسعار.

وشدد مدير الأمن - خلال الاجتماع - على ضرورة توفير السلع الغذائية والاستراتيجية وعدم زيادة الأسعار وعدم المغالاة في هامش الربح من قبل التجار، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.

ومن جانبه، أوضح رئيس الغرفة التجارية محمد المصري أنه تم الاتفاق على أن اللائحة الاسترشادية التي سيتم وضعها وستكون بأسعار السلع الغذائية الأساسية بعضها بدون هامش ربح والأخر له هامش ربح بسيط بصفة أسبوعية يتم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي وكذا على الصفحة الخاصة بالغرفة وستتم متابعتها من رئيس قسم التموين.