قرر مجلس جامعة بنها، فى اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، تشكيل لجنة من أساتذة التأمين بكلية التجارة بالإشتراك مع الدكتور محمد غنيم الأستاذ بكلية تربية بنها لدراسة المشكلات التى يعانى منها صندوق التكافل الخاص بأعضاء هيئة التدريس والعاملين فى جامعتى بنها والزقازيق.

وطالب رئيس الجامعة خلال اللقاء بتحديث الدراسة الإكتوارية التى سبق إعدادها لمواجهة العجز المالى الذي يعانى منه الصندوق خلال الفترة الماضية.

وقرر المجلس عقد عدد من اللقاءات فى جميع كليات الجامعة لشرح أهمية اشتراك أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى عضوية صندوق التكافل الخاص بالجامعة وطرح المشكلات التى يعانى منها الصندوق وتلقى الاقتراحات التى تسهم فى دعم الصندوق ماليا حتى يتمكن من مساندة أعضائه عند الإحالة للتقاعد.