 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 07:30 مساءً
روابط سريعة
جامعة بنها تشكل لجنة لبحث مشكلات صندوق التكافل
جامعة بنها

جامعة بنها تشكل لجنة لبحث مشكلات صندوق التكافل

الثلاثاء، 10 يناير 2017 07:42 م
خاص - محيط

قرر مجلس جامعة بنها، فى اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، تشكيل لجنة من أساتذة التأمين بكلية التجارة بالإشتراك مع الدكتور محمد غنيم الأستاذ بكلية تربية بنها لدراسة المشكلات التى يعانى منها صندوق التكافل الخاص بأعضاء هيئة التدريس والعاملين فى جامعتى بنها والزقازيق.

وطالب رئيس الجامعة خلال اللقاء بتحديث الدراسة الإكتوارية التى سبق إعدادها لمواجهة العجز المالى الذي يعانى منه الصندوق خلال الفترة الماضية.

وقرر المجلس عقد عدد من اللقاءات فى جميع كليات الجامعة لشرح أهمية اشتراك أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى عضوية صندوق التكافل الخاص بالجامعة وطرح المشكلات التى يعانى منها الصندوق وتلقى الاقتراحات التى تسهم فى دعم الصندوق ماليا حتى يتمكن من مساندة أعضائه عند الإحالة للتقاعد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3