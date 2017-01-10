أظهرت دراسة جديدة أن الأمهات يملن إلى حمل أطفالهن على الكتف الأيسر يجعل من السهل على المخ معالجة المعلومات والتفاعل مع سلوكياتهم بسرعة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الصفة التطورية تساعدنا فى إبقاء الرضيع فى وضع آمن ، عن طرق السماح للجانب الأيمن من المخ سهولة التعامل مع المعلومات والحركات الطارئة التى قد يقدم عليها الطفل بصورة مفاجئة .. فقد أظهرت أبحاث سابقة تفضيل ما بين 70 و 85% من الأمهات حمل اطفالهن على الكتف الأيسر .

فقد قام العلماء فى جامعة سانت بطرسبرج الحكومية فى روسيا ، ببحث لماذا تفضل الكثير من الأمهات وضع أطفالهن على الكتف الأيسر ، ليس فقط بين الإنسان ولكن الحيوان أيضا ، وما جدوى هذا الوضع فى التفاعل بين الأم والطفل.

أظهرت الأبحاث أن حمل الطفل على الكتف الأيسر هو سمة مميزة لسلوك الأمهات فى البشر والقدرة العليا ، إلا أن أصله التطورى ما يزال مجهولا .. مشددة على أهمية هذا الوضع فى تمكين الأم من سرعة ملاحظ ردود أفعال طفلها وسلوكياته مثل البكاء ، الضحك وحتى التثاؤب ، مما يساعد فى سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة ليتم إرسالها إلى الجانب الأيمن من مخ الأم ليتم معالجته بواسطة العاطفة.