اختتمت مجموعة هواوي للمستهلك عروض موسم أعياد الميلاد الذي أطلقته تحت عنوان “مهرجان هواوي” “Huawei Festival” بالإعلان عن فوز 30 شخص في سحب أسبوعي لمدة ثلاث اسابيع بأجمالى 90 فائز من خلال شراء أي من أجهزة هواوي وأرسال رقم التسلسل الخاص بالمنتج الى رقم موحد ليدرج أسم المستهلك تلقائياً في سحب يتضمن جوائز قيمة مثل سيارة وهواتف هواوي وأجهزة Tablet بالإضافة إلى أجهزة كهربائية وحواسب محمولة وقسيمة مشتريات تساوي 5000 جنيه من فروع كارفور.

وأطلقت هواوي المهرجان بهدف إعطاء عشاق أجهزة هواوي المتنوعة الفرصة لربح واحدة من آلاف الهدايا التي تم الإعلان عنها من خلال عدة وسائل منها الراديو والرسائل القصيرة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث شملت المناطق التي امتدت إليها المهرجان محافظة القاهرة والأسكندرية ومحافظات الدلتا بإضافة إلى منطقة الصعيد ومدن البحر الأحمر.

كما أطلقت هواوي حملة لهواتف P9 والتي امتدت على مدار شهر بالتعاون مع سلسلة فروع Virgin Megastores في مول العرب، ومول سيتي ستارز، ومول فستيفال سيتي حيث يتم اشراك المستهلك عند شراء أي من أجهزة هواوي من سلسلة 9P في سحب على عشرة فرص للفوز برحلة شاملة التكاليف لمدة أسبوع الي جنوب أفريقيا.

عبر جورج لي مدير مكتب هواوي مصر عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته تلك المبادرات التسويقية والتى أظهرت الاقبال الكبير على منتجات هواوي، متمنياً إعادة التجربة مرة أخرى العام القادم لزيادة التفاعل مع المستهلك الذي يمثل الركيزة الأساسية للشركة، موضحاً إن استراتيجية الشركة تقوم على إعطاء مستخدمي أجهزة هواوي أفضل تجربة أداء، مما يساهم في خلق حالة من الثقة المتبادلة بين الشركة والعميل الذي ينعكس إيجابياً على السوق المصرية.



يُذكر أن هواوى قامت مؤخراً بافتتاح فرع جديد فى مول العرب بحضور لفيف من نجوم المجتمع ورموز كرة القدم ليشاركوا في احتفالية شهدت تقديم هدايا قيمة للحضور، حيث حصل جميع العملاء الذين قاموا بشراء أجهزة من الفرع الجديد بجوائز فورية، بالإضافة الي مشاركة كافة الحاضرين في الافتتاح في سحب الشركة للفوز بأجهزة قيمة من هواوي.