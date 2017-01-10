ضبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، بالتعاون مع مباحث الأموال العامة بالقليوبية، كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم والضرائب.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مدير إدارة الملكية الفكرية محمد ماهر، بناء على إخبارية واردة من قسم الخصوص بالقليوبية ومباحث الأموال العامة بتواجد سيارة محملة بالسجائر الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب.

وأضاف المصدر أن اللجنة المشتركة قامت بالتوجه لمكان السيارة بقسم الخصوص، وبتفتيشها تبين وجود مليونين و512 ألف سيجارة ماركة “مانشيستر” أجنبية الصنع، و50 ألف سيجارة ماركة “كليوباترا” مقلدة وأجنبية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت مليونا و537 ألفا و200 جنيه، وبلغت التعويضات المستحقة مليونا و398 ألفا و885 جنيها.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر ضبط بالواقعة والعرض على النيابة المختصة، التي قررت تخزين المضبوطات، وتم إيداعها بمخازن الجمارك.