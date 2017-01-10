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الثلاثاء 10 يناير 2017 07:20 مساءً
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محافظ جنوب سيناء يتفقد تدريب قوات الشرطة بمطار شرم الشيخ
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يتفقد تدريب قوات الشرطة بمطار شرم الشيخ

الثلاثاء، 10 يناير 2017 07:28 م
محيط: متابعات

تفقد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الثلاثاء، تدريبا لأفراد الشرطة، بإشراف من الخبراء، على استخدام أحدث الأجهزة المتقدمة التي وصلت المطار مؤخرا، والتي تعمل على كشف المخدرات والمتفجرات وكيفية التعامل معها.

وأشاد المحافظ، خلال جولته بمطار شرم الشيخ الدولي والتي التقي خلالها بعدد من أمناء الشرطة، بجهود رجال الشرطة وسرعة استيعابهم لهذه الأجهزة الدقيقة، مؤكدا أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة، من أجل حماية الوطن من أية أخطار بالمنافذ والحدود.

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