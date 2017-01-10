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الثلاثاء 10 يناير 2017 07:17 مساءً
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تعرف على قررار الحكومة بشأن زيادة أسعار الوقود
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

تعرف على قررار الحكومة بشأن زيادة أسعار الوقود

الثلاثاء، 10 يناير 2017 07:44 م

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول نية الحكومة زيادة أسعار الوقود وتحديد حصص شهرية من الوقود المدعوم للسيارات، غير صحيح.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أية إجراءات يتم اتخاذها في إطار الإصلاح الاقتصادي، وذلك فى إطار مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة حرصاً منها علي عدم تناول معلومات غير صحيحة.

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