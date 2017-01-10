أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول نية الحكومة زيادة أسعار الوقود وتحديد حصص شهرية من الوقود المدعوم للسيارات، غير صحيح.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أية إجراءات يتم اتخاذها في إطار الإصلاح الاقتصادي، وذلك فى إطار مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة حرصاً منها علي عدم تناول معلومات غير صحيحة.