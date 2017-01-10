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الثلاثاء 10 يناير 2017 07:21 مساءً
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متابعة دورية لضبط أسعار السلع داخل أسواق سوهاج
الدكتور أيمن عبد التواب - محافظ سوهاج

متابعة دورية لضبط أسعار السلع داخل أسواق سوهاج

الثلاثاء، 10 يناير 2017 07:24 م
محيط: متابعات

قال أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن هناك متابعة دورية لضبط أسعار السلع داخل الأسواق تقوم بها مديرية التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة حررت خلال هذا الأسبوع ما يقرب من 400 محضر تمويني خلال حملاتها التفتيشية على الأسواق والمخابز والأنشطة المختلفة.

وأوضح المحافظ في تصريحات اليوم نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط،  أنه يتم يوميا تسيير حملات لمتابعة الأسواق والمخابز وضبط الأسعار بمختلف أنحاء المحافظة وضبط المخالفين.

وأشار إلى أن المحافظة زودت لفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة لحوم سوداني مبردة بسعر 75 جنيها للكيلو، كما يتم يوميا طرح كميات من اللحوم البلدية بسعر 65 جنيها للكيلو بالمنافذ التابعة للمصالح الحكومية والوحدات المحلية وطرح كميات من الدواجن المستوردة بسعر 22.5 جنيه للكيلو وذلك في إطار خطة الحكومة لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

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