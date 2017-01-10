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متصلة: "أشعر بنقص في الإيمان"
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية

متصلة: "أشعر بنقص في الإيمان"

الثلاثاء، 10 يناير 2017 08:32 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قالت متصلة إنها تشعر بنقص في الإيمان، بالرغم من أنها تؤدي صلاتها في وقتها وتقوم بباقي العبادات.

ورد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن عليها أن تقوم بعمل ورد لنفسها تنتظم فيه يوميًا، حيث تقوم بالاستغفار 100 مرة والصلاة على النبي 100 مرة، وقول لا إله إلا الله أيضًا 100 مرة، صباحًا ومساءًا، مؤكدًا أنه إذا تمت المداومة على هذا الورد ستشعر هذه السيدة بالراحة والإيمان الكامل.

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