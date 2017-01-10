دراسة أمريكية: المحليات الصناعية يمكن أن تسبب زيادة أكبر في الوزن

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن المحليات الصناعية منخفضة السعرات الحرارية قد تسبب زيادة أكبر في الوزن.

وقال الباحثون من المعهد الوطني للشيخوخة التابع لوزارة الصحة الأمريكية إن احد التفسيرات المحتملة التي تقف وراء هذا الأمر هو أن بدائل السكر الطبيعي تؤثر على التمثيل الغذائي للجسم، مما يحفزه على تخزين المزيد من دهون البطن.

وحذر الباحثون، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، من أن المحليات الصناعية قد تسهم في واقع الأمر في زيادة مشكلة البدانة المنتشرة بالفعل وليس في حلها.

وفحص الباحثون الأنظمة الغذائية وقياسات الجسم الخاصة بنحو ألف و500 رجل وامرأة في الولايات المتحدة في الفترة من 1984 وحتى 2012، وقارنوا بين الذين يستهلكون المحليات الصناعية والذين لا يستهلكونها.

ووجد الباحثون أن الذين يستخدمون بدائل السكر زاد لديهم على مدار عشر سنوات محيط الخصر بمقدار 6ر2 سنتيمتر، وكانت فرص تخزينهم لدهون البطن اكبر من غيرهم بنسبة 37%.

وأشار الباحثون إلى أن المحليات الصناعية منخفضة السعرات تحفز الجسم على تخزين المزيد من دهون البطن.