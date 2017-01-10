قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إنه يعلم أن الحظ يحالفه منذ مولده وأن ذلك سبب نجاحه كلاعب ومدرب.

وقال زيدان في تصريحات نشرتها مجلة (فرانس فوتبول): “حظي دائما يلازمني، حتى عندما كانت الأمور لا تسير على نحو جيد، أنا أعلم أنني محظوظ ولذلك أنا إيجابي دائما، رغم أنني في العادة لدي طابع جاد”.

واعتبرت المجلة الشهيرة زيدان أفضل مدرب فرنسي في عام 2016 ليخلف بذلك في هذا التكريم لوران بلان، مدرب باريس سان جيرمان السابق، الذي فاز بهذا اللقب في 2015.

وفاز زيدان في 2016 بثلاثة ألقاب مع ريال مدريد وهي دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

ويؤكد زيدان الذي يقود فريقا مرصعا بالنجوم داخل النادي الملكي، “ما أود قوله هو أن أنقل للجميع أن كل شيء مهم،اللاعبون يعطون معي بشكل جيد، لأن لديهم التزاما كبيرا، ويتعاملون سويا بشكل رائع داخل غرف الملابس”.

وفاز زيدان كلاعب مع فرنسا بمونديال 1998 وخسر مباراتين فقط من 55 لقاء قاد فيها ريال مدريد منذ توليه مهمة تدريب الفريق في 4 يناير 2016.