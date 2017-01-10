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الثلاثاء 10 يناير 2017 07:29 مساءً
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عضو بالنواب: انتظروا آخر العام سترون مصر أكبر سوق استمثارية بالمنطقة
النائب اشرف عثمان

عضو بالنواب: انتظروا آخر العام سترون مصر أكبر سوق استمثارية بالمنطقة

الثلاثاء، 10 يناير 2017 07:24 م
خاص - محيط

صرح النائب اشرف عثمان عضو  مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، أن مصر من الأسواق الجاذبة للاستثمار، وانها ستكون من اكثر الاسواق الجاذبة في المنطقة خلال العام الحالى 2017.
وأشار عضو مجلس النواب فى تصريحات له اليوم ، إلى أن التصريحات التى صدرت عن باسل خاتون، مدير محفظة الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مؤسسة فرانكلين تمبلتون للاستثمار، اليوم وقال فيها أن 2017 سيشهد تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
واستكمل إن المشاريع العملاقة التى تنفذها مصر على مختلف المسارات تؤهلها لتكون سوقا كبيرا للاستثمار ، كما ان القوانين الأخيرة الخاصة بالاستثمار والافلاس وغيرها من التشريعات، كشفت عما هو متاح أمام المستمثرين من فرص وامكانيات ، وهو ما ينبغى تعزيزه بمزيد من الاجراءات.

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