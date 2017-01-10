أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الشرطة، قتلت مسلحا واعتقلت آخر حاولا اقتحام مديرية الأمن في مدينة غازي عنتاب المتاخمة للحدود مع سوريا.

وأضافت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن الشرطة قتلت المسلح الأول والمشتبه في محاولته تنفيذ هجوم ضد مبنى مديرية أمن غازي عنتاب، مشيرة إلى أنه يشتبه في وجود سيارة مفخخة بالمكان، كما لاحقت الآخر الذي لاذ بالفرار وتمكنت من اعتقاله.

وذكرت القناة أن دوي إطلاق نار قد سُمع بالقرب من مركز للشرطة في مدينة غازي عنتاب، وأرسلت عددا من سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

يشار إلى أن تركيا في حالة تأهب في أعقاب سلسلة من الهجمات ألقي باللوم فيها على مسلحين أكراد وتنظيم “داعش”.