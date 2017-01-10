 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 07:29 مساءً
روابط سريعة
مقتل مسلحا في محاولة لاقتحام مديرية أمن غازي عنتاب بتركيا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مقتل مسلحا في محاولة لاقتحام مديرية أمن غازي عنتاب بتركيا

الثلاثاء، 10 يناير 2017 07:20 م

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الشرطة، قتلت مسلحا واعتقلت آخر حاولا اقتحام مديرية الأمن في مدينة غازي عنتاب المتاخمة للحدود مع سوريا.

وأضافت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن الشرطة قتلت المسلح الأول والمشتبه في محاولته تنفيذ هجوم ضد مبنى مديرية أمن غازي عنتاب، مشيرة إلى أنه يشتبه في وجود سيارة مفخخة بالمكان، كما لاحقت الآخر الذي لاذ بالفرار وتمكنت من اعتقاله.

وذكرت القناة أن دوي إطلاق نار قد سُمع بالقرب من مركز للشرطة في مدينة غازي عنتاب، وأرسلت عددا من سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

يشار إلى أن تركيا في حالة تأهب في أعقاب سلسلة من الهجمات ألقي باللوم فيها على مسلحين أكراد وتنظيم “داعش”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3