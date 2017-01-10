نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بزيادة أسعار تذاكر المتاحف السياحية.

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء - أنه قام بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أنه لم يصدر أي قرار خاص بزيادة أسعار تذاكر المتاحف، حيث إنه لا يمكن تغيير السعر في منتصف الموسم، وفي حالة التغيير فيما بين المواسم يتم إخطار وزارة السياحة والشركات السياحية بهذا القرار قبل الترويج للرحلات قبل الموسم.

وأضافت الوزارة أنه سيتم الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير، في النصف الأول من 2018، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من المباني الخرسانية والمعدنية للمتحف ، ومؤكدة أن الغرض هو تحويل هذا المتحف إلى هيئة على غرار مكتبة الإسكندرية، وتم اختيار شركة ألمانية عالمية لتصميم العرض المتحفي.

وأعلنت الوزارة أنه يتم العمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لتوثيق القطع الأثرية واستخدام التكنولوجيا في التأمين، لافتةً إلى أن مستجدات العمل في المتحف خلال الفترة الأخيرة تسير بوتيرة سريعة وأن توقيع القرض الياباني بقيمة 450 مليون دولار يعكس أهمية المشروع خاصة وأن هذا القرض يعد أكبر استثمار ثقافي للجايكا خارج اليابان.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق ، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها ، منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، والتأثير سلباً على مصلحة الوطن.