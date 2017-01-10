قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مدّ فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية فبراير 2018 يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

وقال “المركزي” اليوم الثلاثاء انه تم مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر لتنتهي بنهاية يونيو2017 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء - المنتظمين فقط وفقًا لمركز 30 سبتمبر2016 - العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

وتيسيرًا على العاملين بقطاع السياحة فإنه يحق تأجيل استحقاقات هؤلاء العملاء الذين سبق وأن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.