فاز منتخب أيسلندا لكرة القدم على نظيره الصيني 2 / 0 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل هدفي أيسلندا كيارتان فينبوجاسون وأرون سيجوردارسون في الدقيقتين 65 و89.

ويستعد منتخب الصين لمواصلة مشواره في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجوار منتخبات إيران وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وقطر وسوريا.

فيما يستعد منتخب أيسلندا لاستكمال منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018، حيث يلعب في المجموعة التاسعة بجوار منتخبات كرواتيا وأوكرانيا وتركيا وفنلندا وكوسوفو.