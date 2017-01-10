 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 07:30 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. أيسلندا تهزم الصين بثنائية نظيفة وديا
ايسلندا

بالفيديو.. أيسلندا تهزم الصين بثنائية نظيفة وديا

الثلاثاء، 10 يناير 2017 07:13 م

فاز منتخب أيسلندا لكرة القدم على نظيره الصيني 2 / 0 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل هدفي أيسلندا كيارتان فينبوجاسون وأرون سيجوردارسون في الدقيقتين 65 و89.

ويستعد منتخب الصين لمواصلة مشواره في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجوار منتخبات إيران وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وقطر وسوريا.

فيما يستعد منتخب أيسلندا لاستكمال منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018، حيث يلعب في المجموعة التاسعة بجوار منتخبات كرواتيا وأوكرانيا وتركيا وفنلندا وكوسوفو.


China vs Iceland 0-2 All Goals and Highlights... من طرف taftadarka2016
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3