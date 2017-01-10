اختار تطبيق التواصل الإجتماعي “سناب شات” العاصمة البريطانية لندن مقرا لأنشطته، في اقتراع آخر بالثقة على جدارة بريطانيا التكنولوجية، في وقت تتأهب فيه “عاصمة الضباب” للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وسيسجل تطبيق التراسل الفوري -الذي يستخدمه يوميا 150 مليون شخصا حول العالم- في بريطانيا كل مبيعاته المحلية، وكذلك المبيعات في دول أخرى ليس له بها كيان محلي، بدلا من تمريرها عبر دول تفرض ضرائب منخفضة مثل أيرلندا ولوكسمبورغ، مثلما تفعل بعض شركات التكنولوجيا الأميركية الأخرى.

ونقلت رويترز عن شركة سناب أن الأنشطة الإبداعية القوية في بريطانيا جعلت البلد “مكانا رائعا لبناء أنشطة عالمية”، طبقا لما ورد بموقع “سكاي نيوز العربية”.

وقالت كلير فالوتي المدير العام مجموعة سناب في بريطانيا: “نؤمن بالأنشطة الإبداعية في بريطانيا. بريطانيا تضم المعلنين من عملائنا وأكثر من عشرة ملايين من مستخدمي سناب شات يوميا، وبدأنا نوظف فيها أصحاب الكفاءات.”