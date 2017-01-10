كشفت مصادر مقربة من فيس بوك عن استعداد الموقع لاختبار عرض إعلانات خلال الفيديوهات، سعيا لتحقيق المزيد من الأرباح.

ووفقا لتقرير موقع “ريكورد” سيبدأ اعتماد الخاصية الجديدةK التي ستمنح ناشري الفيديو على الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم وضع إعلانات وسط الفيديوهات التي سيقومون بنشرها.

ووفقا للتقرير فإن عرض الإعلانات سيبدأ بعد 20 ثانية أو أكثر من تشغيل الفيديو، خصوصا أن مؤسس فيس بوك، مارك زوكيربرغ يعارض فكرة عرض إعلانات قبل تشغيل الفيديو، على غرار ما ينتهجه يوتيوب.

ويسعى فيس بوك للاستفادة ماديا بشكل أكبر من الفيديوهات، فوفقا لأرقام عام 2016 شهد الموقع تشغيل 100 مليون ساعة من الفيديو يوميا.

يشار إلى أن فيسبوك سيمنح ناشري الفيديوهات 55 في المئة من عائدات الإعلانات، وهي نفس النسبة الخاصة بموقع الفيديو الأول عالميا يوتيوب.