إطلاق أول مركز لزراعة القوقعة بين التأمين الصحي و"ميديل"

عملية زراعة القوقعة هي من أفضل الحلول التي وفرها لنا العلم الحديث لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا السمع سواء كانوا أطفال أو كبار، وعدد من يحتاجون لزراعة القوقعة 180,000 ...