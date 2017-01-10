 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 05:41 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
ميدو يشيد بصلاح وصبحي: "أبطال مصر بخير"
أحمد حسام

ميدو يشيد بصلاح وصبحي: "أبطال مصر بخير"

الثلاثاء، 10 يناير 2017 06:40 م
محيط - أحمد عبد الخالق

نشر أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقا على تبرع محمد صلاح لاعب روما الإيطالى ومنتخب مصر وتقدم الفنان محمد رمضان لأداء الخدمة العسكرية.
وعلق ميدو قائلا :”‏شباب مصر ابطال وبخير “صلاح” تبرع بمبلغ كبير لمساعدة بلده على النهوض مرة اخرى والبطل “رمضان صبحي” قدم نفسه للتجنيد في الصاعقه “

C10cieNW8AAmMwI

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3