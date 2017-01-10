لمستخدمي "أي فون".. نصائح مهمة لحفظ الخصوصيةالثلاثاء، 10 يناير 2017 06:35 م
وجّه خبير في أمن المعلومات بعض النصائح، التي تمكن مستخدمي هواتف “أي فون” من الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الخصوصية، ومقاومة عمليات التجسس والاختراق التي قد تتعرض لها الهواتف.
ونصح الخبير دلشاد عثمان، الذي تحدث إلى “سكاي نيوز عربية” من واشنطن، مستخدمي هذه الهواتف بتفعيل خيارات الأمان المتاحة، إن كانت بصمة الإصبع أو كلمة السر، لحماية محتويات الهاتف.
كما طالب المستخدمين باعتماد التطبيقات الموثوقة التي تنتجها شركات معروفة مثل “جوجل” أو “أبل” دون غيرها، واستخدام تطبيقات برامج التواصل التي تدعم التشفير، مثل “واتساب” و”سيغنال”.
وحث عثمان مستخدمي “أي فون” على حذف التطبيقات القديمة غير المستخدمة، فضلا عن استخدام كلمات سر قوية يصعب تخمينها.
وتابع: “قبل تحميل أي تطبيق يجب قراءة الصلاحيات التي يملكها ونوع المعلومات التي يمكن له أن يطلع عليها”.
ومن جهة أخرى، توقع الخبير أن تكون هناك خيارات أكثر لأمن المعلومات في إصدارات أيفون المقبلة، للحفاظ على خصوصية المستخدمين.
وقال إن هذه الخيارات “ظهرت في خطوات جدية للشركة”، التي قامت بـ”تعيين مختصين في أمن المعلومات لدعم الخصوصية”.
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