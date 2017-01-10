 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 05:52 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
لمستخدمي "أي فون".. نصائح مهمة لحفظ الخصوصية
ايفون

لمستخدمي "أي فون".. نصائح مهمة لحفظ الخصوصية

الثلاثاء، 10 يناير 2017 06:35 م

وجّه خبير في أمن المعلومات بعض النصائح، التي تمكن مستخدمي هواتف “أي فون” من الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الخصوصية، ومقاومة عمليات التجسس والاختراق التي قد تتعرض لها الهواتف.

ونصح الخبير دلشاد عثمان، الذي تحدث إلى “سكاي نيوز عربية” من واشنطن، مستخدمي هذه الهواتف بتفعيل خيارات الأمان المتاحة، إن كانت بصمة الإصبع أو كلمة السر، لحماية محتويات الهاتف.

كما طالب المستخدمين باعتماد التطبيقات الموثوقة التي تنتجها شركات معروفة مثل “جوجل” أو “أبل” دون غيرها، واستخدام تطبيقات برامج التواصل التي تدعم التشفير، مثل “واتساب” و”سيغنال”.

وحث عثمان مستخدمي “أي فون” على حذف التطبيقات القديمة غير المستخدمة، فضلا عن استخدام كلمات سر قوية يصعب تخمينها.

وتابع: “قبل تحميل أي تطبيق يجب قراءة الصلاحيات التي يملكها ونوع المعلومات التي يمكن له أن يطلع عليها”.

ومن جهة أخرى، توقع الخبير أن تكون هناك خيارات أكثر لأمن المعلومات في إصدارات أيفون المقبلة، للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

وقال إن هذه الخيارات “ظهرت في خطوات جدية للشركة”، التي قامت بـ”تعيين مختصين في أمن المعلومات لدعم الخصوصية”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3