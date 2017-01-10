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تعيين عبدالله أبو العلا أمينًا لحزب مستقبل مصر بقنا
عبدالله أبوالعلا أمين حزب مستقبل مصر بقنا

تعيين عبدالله أبو العلا أمينًا لحزب مستقبل مصر بقنا

الثلاثاء، 10 يناير 2017 06:34 م
محيط: أحمد زكي

عينت الأمانة العامة لحزب “مستقبل مصر”  عبدالله أبوالعلا مرعي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة نقادة أمينًا عام الحزب بمحافظة قنا.
وأصدر عمرو عمارة القائم بأعمال رئيس الحزب قرارا مماثلا بناء على موافقة الأمانة العامة بتكليف اللواء عمار عبدالرازق مدير العلاقات العامة بمديرية أمن قنا الأسبق للعمل أمينا عاما للحزب بمحافظة الأقصر.

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