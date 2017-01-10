 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 05:48 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
الأب مينا ياني: تابعنا زياره السيسي للكاتدرائية وسعدنا بها
15942080_1290629881000124_2024454492_n

الأب مينا ياني: تابعنا زياره السيسي للكاتدرائية وسعدنا بها

الثلاثاء، 10 يناير 2017 06:47 م
كتب - متابعات

قال الأب مينا يانى راعى كنيسة مارى جرجس بالولايات المتحدة الأمريكية أن الكنيسة خدمت المنطقة ومناطق آخري بأمريكا، وتم عمل فيه خدمات للأطفال والشباب والكبار .

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية سارة مجدي عبر قناة “نيو ايجيبت” التى تبث داخل الولايات المتحدة الأمريكية أنه يتمنى أن يعيش العالم في سلام، موضحًا ان الاحتفال بالقداس في مصر يشمل نفس الطقوس بأمريكا ونتبع تعليمات البابا تواضروس.

وأعرب عن سعادته بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء أكبر كنيسة ومسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوصيل رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان والمحبة والسلام، أثناء زيارته للكنيسة الكاتدرائية في القاهرة ليلة عيد الميلاد المجيد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3