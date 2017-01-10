قال الأب مينا يانى راعى كنيسة مارى جرجس بالولايات المتحدة الأمريكية أن الكنيسة خدمت المنطقة ومناطق آخري بأمريكا، وتم عمل فيه خدمات للأطفال والشباب والكبار .

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية سارة مجدي عبر قناة “نيو ايجيبت” التى تبث داخل الولايات المتحدة الأمريكية أنه يتمنى أن يعيش العالم في سلام، موضحًا ان الاحتفال بالقداس في مصر يشمل نفس الطقوس بأمريكا ونتبع تعليمات البابا تواضروس.

وأعرب عن سعادته بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء أكبر كنيسة ومسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوصيل رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان والمحبة والسلام، أثناء زيارته للكنيسة الكاتدرائية في القاهرة ليلة عيد الميلاد المجيد.