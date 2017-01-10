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الأهلي اليوم.. صبري رحيل يتعافي وربيعة يواصل التأهيل وغياب متعب للبرد
عماد متعب

الأهلي اليوم.. صبري رحيل يتعافي وربيعة يواصل التأهيل وغياب متعب للبرد

الثلاثاء، 10 يناير 2017 06:34 م
محيط - أحمد عبد الخالق

واصل عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن مران الفريق الجماعي والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة ، وتغيب متعب عن المران منذ أمس بسبب إصابته بنزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة.

وشهدت التدريبات الجماعية للنادي عودة الظهير الأيسر صبري رحيل بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في تدريبات الأمس في قصبة القدم.

كما واصل رامي ربيعة مدافع الفريق تدريبات الجيم بينما أدى المدافع الأيمن باسم علي التدريبات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

و تأخر محمد هاني ظهير أيمن الفريق عن المران بسبب ارتباطه بأداء امتحانات نصف العام ، وحضر هاني إلي النادي بعد بدء المران بنحو 30 دقيقة، ثم شارك في التدريبات بشكل طبيعي.
وكان هاني يرتبط بأداء امتحانات منتصف العام بكليته، حيث حصل على اذن من الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم 10 من فبراير المقبل بالإمارات، في السوبر المصري.

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