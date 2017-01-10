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الاسماعيلي يرفض مواجهة الأهلي في السويس
الاسماعيلي والاهلي

الاسماعيلي يرفض مواجهة الأهلي في السويس

الثلاثاء، 10 يناير 2017 06:32 م

رفض مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل قاطع فكرة خوض مباراته أمام الأهلى فى بداية منافسات الدور الثانى للدورى الممتاز على ستاد السويس .

ومن المقرر أن يرسل الإسماعيلى خطابا رسميا للجبلاية يطالب بها فى اقامه لقاء الأهلى باستاد الإسماعيلية وذلك اعمالا لمبدأ المساواة بين الطرفين حسبما جاء في موقع اسماعيلي أونلاين المعني بأخبار الدراويش

يستند الإسماعيلى فى قراره لماحدث فى الدور الأول بعدما حدد الأهلى الملعب الذى يرغب فى اقامة اللقاء عليه “ستاد بتروسبورت” والذى انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد .

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