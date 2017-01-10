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لأول مرة في تاريخ سامسونج: ساعات جير اس الذكية تدعم أجهزة آي فون!
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لأول مرة في تاريخ سامسونج: ساعات جير اس الذكية تدعم أجهزة آي فون!

الثلاثاء، 10 يناير 2017 06:19 م

أصبح كل من جير اس 3 وجير اس 2 بالإضافة إلى جير فيت2 قادرين على العمل مع هواتف آي فون 5 والإصدارات الأحدث العاملة بالإصدار التاسع من نظام التشغيل iOS.

ويمكن لمستخدمي هواتف آي فون تحميل تطبيق سامسونج جير اس لكل من ساعتين اليد الذكيتين جير اس 2 وجير اس 3 من خلال متجر التطبيقات، كما يمكنهم تحميل تطبيق Gear fit لاستخدام سوار اللياقة البدنية جير فيت 2، بمجرد تحميل التطبيق وتثبيته على الهاتف سيرشد المستخدم للاقتران بأي من أجهزة سامسونج الذكية القابلة للارتداء.

وبالنسبة للمميزات التي توفرها عائلة “جير اس- Gear S” لمستخدمي آي فون، قالت سامسونغ إن المزايا ستختلف وفقا لكل هاتف، وسيتمكن المستخدمون من الاستفادة من ميزة تحديد المواقع GPS المدمجة في Gear S3، بالإضافة إلى دعم مستشعرات قياس الارتفاع والضغط الجوي والسرعة، إلى جانب مراقبة عوامل اللياقة البدنية مثل عدد خطوات المشي والسعرات الحرارية المحروقة ومعدل ضربات القلب.

كما تأتي خطوة شركة بهدف توفير أجهزتها لشريحة كبيرة جدا من مستخدمي هواتف آيفون، كما تمنح المستخدمين بديل قوي لساعة آبل Apple Watch.

يذكر أن شركة سامسونغ أعلنت عن إصدارين مختلفين من ساعتها الذكية الجديدة Gear S3 في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2016، أحدهما باسم frontier والذي قالت سامسونج أن تصميمها مناسب أكثر للأشخاص الأكثر نشاطا، والآخر باسم Classic والذي يوفر تصميما كلاسيكيا يجمع بين أناقة الساعات التقليدية ومزايا الساعات الذكية.

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