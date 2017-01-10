أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد 310 وحدات صحية حسب معايير الجودة بمختلف المحافظات خلال العام الماضي.

وأوضحت، رئيس قطاع الرعاية الصحية والأساسية بالوزارة الدكتورة هالة ماسخ، أنه تمت تهيئة وتدريب 4542 من (الأطباء، والصيادلة، ورائدات ريفيات، وممرضات، ومسئولي ملفات) من العاملين بوحدات ومراكز طب الأسرة، ضمن قرض البنك الدولي بمحافظات (بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا).

وأضافت، أنه تم أيضًا تدريب 122 طبيبًا وممرضة من فريق الإشراف بالمحافظات، بالإضافة إلى تدريب فريق العمل لـ896 (وحدة، ومركز صحة أسرة) من (الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، وممرضات، ومسئولي ملفات) من العاملين بوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات (بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان).

وتابعت الدكتورة هالة ماسخ، أنه تم كذلك تدريب 524 طبيبًا وطبيبة على حزمة البرامج الفنية للرعاية الأساسية، وتم تدريب 594 طبيبًا وطبيبة ومفتشة تمريض وممرضة على تنمية مهارات الإدارة من خلال 30 دورة تدريبية في ست محافظات، فيما تمت ترقية 253 طبيبًا وطبيبة من الأطباء العاملين بالرعاية الصحية الأساسية، وتم ترشيح 225 طبيبًا وطبيبة للحصول على درجة الدبلوم والماجستير.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد إلى إعداد دراسة بالتنسيق مع المحافظات لحصر احتياج المحافظات من مستلزمات التشغيل لوحدات ومراكز صحة الأسرة، وكذلك وضع المقترح النهائي للخطة الاستثمارية 2016-2017 ومراجعة مقترحات مديريات الصحة، بالإضافة إلى متابعة خطط الإشراف على وحدات الرعاية الأساسية لمعرفة وتحديد أوجه القصور في الوحدات.

ولفت الدكتور خالد مجاهد إلى أنه تم عقد اجتماعات لـ71 إدارة صحية بالتنسيق مع إدارة الرعاية الأولية بمعدل أربعة اجتماعات (كل اجتماع لمدة يومين) لثلاث محافظات، وذلك لرفع كفاءة أداء الإدارات الصحية، كما تم توفير قاعدة بيانات للقوى البشرية بوحدات الرعاية الصحية الأساسية على مستوى مديريات الشئون الصحية، حيث يتم التحديث بصورة دورية نصف سنوية.