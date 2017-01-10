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ما العلاقة بين مصر وجنوب السودان؟
سيلفا كير

ما العلاقة بين مصر وجنوب السودان؟

الثلاثاء، 10 يناير 2017 06:14 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن زيارة رئيس جنوب السودان سالفا كير لمصر، يأتي بسبب تعاون مصر مع جنوب السودان، حتى قبل الاستفتاء على استقلالها، موضحا أن مصر أدركت أنه سيوجد استقلال لا محالة.

وقال في مداخلة هاتفية على شاشة “اون لايف”، مساء الثلاثاء، إن اقليم جنوب السودان به موارد كثيرة، ولكنهم يعانون من الفقر في التعليم وبعض المجالات، ويحتاجون للتعليم والتدريب في كافة المجالات.

ولفت إلى أن مصر تبدأ دائمًا بالوساطة بين الأطراف المتنازعة، وتستخدم كل علاقاتها بدول الجوار من اجل الوفاق بين الطرفين وانهاء الصراع الدائر هناك، مشيرًا إلى أنه يوجد الالاف من اللاجئين اللذين يعيشون في دول الجوار.

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