 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 05:51 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
افتتاح أحدث مركز لعلاج السكتة الدماغية في الإسكندرية بتكلفة مليوني جنيه
السكتة الدماغية

افتتاح أحدث مركز لعلاج السكتة الدماغية في الإسكندرية بتكلفة مليوني جنيه

الثلاثاء، 10 يناير 2017 06:14 م
محيط: متابعات

افتتح رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، اليوم الثلاثاء، أحدث مركز لعلاج السكتة الدماغية بمستشفى الحضرة الجامعي بتكلفة مليوني جنيه بالجهود الذاتية ومساهمات المجتمع المدني.

ويشتمل المركز على 11 سريرا، ومعهد على أعلى مستوى لخدمة المرضى بأجر رمزي.

يأتي ذلك فيما طلب رئيس جامعة الإسكندرية من الحضور الوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة.

حضر الافتتاح الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد نصر الدين دمير رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب، والدكتورة مها عادل عميد كلية التمريض، والدكتور مجدى حجازي وكيل وزارة الصحة، والدكتور فاروق طلعت أستاذ الأمراض العصبية بكلية الطب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3