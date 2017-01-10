افتتح رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، اليوم الثلاثاء، أحدث مركز لعلاج السكتة الدماغية بمستشفى الحضرة الجامعي بتكلفة مليوني جنيه بالجهود الذاتية ومساهمات المجتمع المدني.

ويشتمل المركز على 11 سريرا، ومعهد على أعلى مستوى لخدمة المرضى بأجر رمزي.

يأتي ذلك فيما طلب رئيس جامعة الإسكندرية من الحضور الوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة.

حضر الافتتاح الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد نصر الدين دمير رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب، والدكتورة مها عادل عميد كلية التمريض، والدكتور مجدى حجازي وكيل وزارة الصحة، والدكتور فاروق طلعت أستاذ الأمراض العصبية بكلية الطب.