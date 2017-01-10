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"هابل" يلتقط صورا لثقب أسود مناقض لقوانين الفيزياء
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"هابل" يلتقط صورا لثقب أسود مناقض لقوانين الفيزياء

الثلاثاء، 10 يناير 2017 06:08 م

التقط مرصد “هابل” المداري مجموعة من الصور لثقب أسود في مركز كوكبة، أي مجموعة، نجوم العذراء مناقض لقوانين الفيزياء وما عرفته الحسابات الكونية.

ويبدو على الصور شعاع ساطع يتعارض مع تصور البشرية حول سلوك وبنية الثقوب السوداء.

ومما أثار اهتمام العلماء والمتابعين أن الثقب الأسود القابع في مجرة RX J1140.1+0307 اللولبية، يعد واحدا من أخف الثقوب السوداء العملاقة، الأمر الذي يجعل علماء الفلك والفيزياء عاجزين عن تفسير ما رصده “هابل” بما لديهم مما جمعته البشرية حتى الآن من علوم حول الثقوب السوداء ودورها في الكون العظيم.

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