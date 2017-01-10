بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، مع نظيره اللبناني الدكتور غازي زعيتر، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، سبل التعاون الزراعي بين البلدين.

وأكد فايد، خلال اللقاء اليوم الثلاثاء، أهمية العلاقة التاريخية بين مصر ولبنان والتي تمتد لسنوات طويلة، خاصة في المجال الزراعي وتبادل الصادرات والواردات من الحاصلات الزراعية بين البلدين، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون وتوطيده خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الزراعة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، إنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانيات التكامل الاقتصادي خاصة في المجال الزراعي بين البلدان العربية الشقيقة، مما سيكون له دور كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدول المنطقة، لافتا إلى أن الاختلاف والتباين في الرؤى السياسية يجب ألا يمثل أي عائق في تحقيق مشروعات التكامل بين هذه البلدان.

وأشار فايد إلى أنه تم أيضا بحث التعاون بين البلدين في زراعة بعض المحاصيل، مثل الفاكهة ذات النواة الحجرية وغيرها، فضلا عن زيادة صادرات مصر إلى لبنان من محاصيل الجوافة والمانجو، وذلك تحت إشراف المشروع القومي لمكافحة ذباب الفاكهة.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة من الخبراء بوزارة الزراعة المصرية ونظائرهم بلبنان؛ لحل كافة المعوقات والمشاكل الخاصة بالصادرات والواردات في البلدين، وتفعيل كافة الاتفاقيات العالقة بينهما، مما يصب في النهاية في مصلحة الشعبين الشقيقين.