عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد سعيد، اجتماعا مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الهولندي تم خلاله مناقشة عدة موضوعات منها: مشكلة التطرف والإرهاب وقانون الجمعيات الأهلية والتعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية - خلال الاجتماع - أن المصريين لا يفرقون بين مسلم ومسيحي وأن ما يحدث من إرهاب وتطرف يعد أمرا غريبا على المجتمع المصري الذي يعيش في سلام مع كل طوائفه لا فرق بين دين وآخر.

وعن مشكلة الإرهاب..أشار أعضاء اللجنة إلى أن مصر تحارب الإرهاب والأفكار المتطرفة خاصة بعد إزاحة حكم الإخوان بثورة شعبية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ بعد محاولتهم تغيير الهوية المصرية على غير إرادة الشعب المصري..مؤكدين على أن الجيش المصري يحارب الإرهاب على الحدود المصرية سواء في سيناء أو الحدود مع ليبيا والسودان.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الجمعيات الأهلية..أبدى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الهولندي قلقهم من بعض مواد مشروع القانون خاصة تلك المتعلقة بالرقابة على تمويل منظمات المجتمع المدني غير أن الجانب المصري أوضح أن مصر مرت بفترة عصيبة وصل فيها حجم التمويل الأجنبي لتلك المنظمات إلى مبالغ طائلة لا تعلم الدولة أين أُنفقت وبعضها خصص لتمويل الإرهاب ، مما استدعى وضع قانون يتيح للدولة معرفة الجهات المانحة وأوجه الإنفاق.

واتفق الجانبان على أهمية دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات فيما أبدى الجانب المصري رغبته في عودة الخطوط الجوية الهولندية (KLM) إلى العمل بانتظام وفتح خطوط مباشرة لعدد من المدن السياحية في مصر.