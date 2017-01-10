أعلن كون أودونيل، وهو أحد مؤسسي رايز أب أن قمة رايز أب لعام ٢٠١٧ ستعقد في ٨ و٩ و١٠ ديسمبر من العام الحالي في وسط القاهرة,اثناء الحفل الختامي لعام ١٦٢٠. وقد صرح أودونيل أن رايز أب لعام ٢٠١٧ ستجلب متحدثين عالميين للقاهرة لمشاركة خبراتهم.

وبعد حضور السفارة البريطانية في القاهرة لقمة رايز أب لعام ٢٠١٦، أعلنت السفارة عن صندوق بقيمة مليون دولار للشركات الناشئة المصرية. وقالت في بيان صحفي لها أن وعدها بهذا التمويل نابع من ثقتها في الشركات الناشئة المصرية، وستستمر لمدة ثلاثة أعوام من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٠.

وقد رأى السفير البريطاني جون كاسين من قبل ما عرضته الشركات الناشئة المصرية في قمة رايز أب. وأبدى حماسه لكونه جزءً من قائمة المتحدثين العدّة، قائلًا “أتحدى مجتمع الشركات الناشئة كله الحاضر اليوم في قمة رايز أب أن يجلبوا نفس الحيوية لحل التحديات الاجتماعية في مصر بنفس الحيوية التي يسعوا فيها لتحقيق أحلامهم في أعمالهم”.

وقد خصص صندوق التمويل لرواد الأعمال الذين يستطيعون إثبات أن أفكارهم ستكون قابلة للتطبيق تجاريًا وستعم بالفائدة على المجتمع.

كما أعلنت رايز أب عن إطلاق رايز أب كونيكت وهي ساحة رقمية على الإنترنت تصل الشركات الناشئة بأكثر الموارد ذات الصلة من خلال المحتوى المنسَق والتنسيق بين المجموعات المتصلة ببعضها البعض. وتهدف “كونيكت” لبناء أعظم مجتمع ريادي في الإقليم، لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمنظمات على مستوى العالم، لمشاركة أفكارهم ومواردهم وتوسيع شبكة فروعهم كما لم يسبق من قبل.

وستستخدم “كونيكت” “سلاك” كوسيلة تواصل شخص مع شخص أو شخص مع مجموعة، وستقدم الصناديق الستة للموارد التابعين لرايز أب وهي: الموهبة والتمويل والخبرة والسوق التجاري والعرض وصندوق الأدوات. وتسعى “كونيكت” أن تكون منصتها سهلة الاستخدام لجميع مستخدميها لتنسيق أعمالهم وتحفيزها.

الفائزون بالمنافسات بقمة رايز أب 2016:

جلبت رايز أب هذا العام بعضًا من أفضل تحديات الساحة في العالم لتوفر الفرصة لمنافسة القدرات الريادية للشركات الناشئة وتعطيهم فرصة لعرض مواهبهم الفائزة حول العالم.

منافسة الهاتف المحمول العربي:

تنافس خمس شركات ناشئة من تونس ونيجيريا ومصر والمغرب والجزائر في المؤتمر العالمي للهاتف المحمول في برشلونة ٢٠١٧

اختيرت خمس شركات ناشئة للمنافسة في منافسة الهاتف المحمول العالمية خلال المؤتمر العالمي للهاتف المحمول في مدينة برشلونة، حيث سيعرض بعضًا من أفضل الشركات الناشئة وحيث يجتمع قادة قطاع الهواتف المحمولة والتكنولوجيا كل عام.

وتقول مؤسس “امتياز الشرق الأوسط” دانا شداد “نحن ممتنون أشد الامتنان لقيامنا بهذا العمل للعام الرابع على التوالي مع وجود تدفق مستمر من الشباب من أصحاب الإمكانيات العالية والذين ينضمون لبرنامجنا للوصول إلى العديد من الفرص والتي سيكون أقلّها هو تبادل المعرفة والتعرف على شبكات الأقران في نفس القطاع. فقد تغير القطاع تغيرًا جذريًا على مدار هذه الفترة، إلا أن مهمتنا لم تتغير. نريد أن نكون حجر أساس لنساعد الجميع بما يكفي من الطموح والعمل الدؤوب”.

وعلق دكتور باريس دي لتراز، وهو دكتور جامعي في كلية أعمال آي إي لريادة الأعمال “نفخر بأن هذا البرنامج في توسعه قد أثبت أنه الأنجح في العديد من الأقاليم حول العالم. ويكمن سبب وجودنا في إعطاء الفرصة للشباب الذين لا يجدوا الفرصة في مكان آخر. وقد كان لكلية أعمال آي إي لريادة الأعمال جول فعال في دعم هذا البرنامج، ونحن نقف هنا للعام الرابع مع دفعة جديدة من الشركات الناشئة ذات الإمكانيات العالية والتي سنأخذها إلى أكبر منصة شركات ناشئة عالمية، وهي 4FYN في المؤتمر العالمي للهاتف المحمول”.

والفائزون هم:

1) eProtect M (بروتيكت مي) (تونس)

تطبيق للهاتف ونعل ذكي مع أجهزة استشعار النسيج الذكية، والتي تهدف إلى منع تفاقم قرحة القدم والحد من الألم الناجم عن المرض.

2) Talking Bookz توكينج بوكز (نيجيريا)

ناشر وموزع كتب صوتية على الإنترنت مع التركيز بشكل رئيسي على المحتويات الإفريقية.

3) Blink بلينك (مصر) وهو نظام مساعدة تلقائي في الحوادث

4) Securella سيكيوريلا (المغرب) يوفر الشعور بالأمن لكل أنثى في العالم باستخدام التطبيق وسوار.

5) سمارت فارم (الجزائر) وهو نظام الري عن بعد الذي يسمح للمزارعين بالسيطرة على المضخات والصمامات سواء الكهربائية أو اليدوية باستخدام الهاتف الذكي أوتطبيق على شبكة الإنترنت.

في فبراير 2016 فاز تطبيق الجوال المصري لخدمات مشاركة ركوب السيارات الجماعية (رايح) ، والذي أسسه أحمد وسميرة نجم، بلقب ثاني أفضل تطبيق ناشئ في العالم في المؤتمر العالمي للهاتف المحمول في برشلونة بعد مشاركته في التحدي العربي للهاتف المحمول في الجزائر.

التحدي العربي للهاتف المحمول (AMC) والتحدي الأفريقي للهاتف المحمول (MCA) هما من أكبر مسابقات الجوال في العالم لأنها تمثل اثنين من سبعة فصول إقليمية تشكل تحدي الهاتف المحمول العالمي. يدعم هذه البرامج المؤتمر العالمي للهاتف المحمول ويستضيفهم 4FYN سنويًا في برشلونة، وما يجعل هذه البرامج فريدة كونها فرصة للاتصال بمنصة عالمية حيث يتم عرض بعض من أفضل الشركات المبتدئة وأيضا حيث يجتمع القادة في المحمول والتكنولوجيا كل عام.