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49 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس
موانئ السويس

49 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

الثلاثاء، 10 يناير 2017 05:55 م
خاص - محيط

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم الثلاثاء 49 سفينة بحمولات بلغت مليونين و400 ألف طن.
وضمت قافلة الشمال 24 سفينة بحمولات بلغت مليونا و100 ألف طن وكان أكبرها سفينة الحاويات المالطية “الزوارا” بحمولة بلغت 200 ألف طن.

أما قافلة الجنوب فقد ضمت 25 سفينة بحمولات بلغت مليونا و300 ألف طن وكان أكبرها سفينة الحاويات اليابانية “مانهاتن بريدج” بحمولة بلغت 160 ألف طن.

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