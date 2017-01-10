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الطبيب الألماني: علي فتحي أصبح جاهزاً بنسبة 100% للمباريات
علي فتحي الزمالك

الطبيب الألماني: علي فتحي أصبح جاهزاً بنسبة 100% للمباريات

الثلاثاء، 10 يناير 2017 05:54 م
متابعات

أكد الطبيب الألماني، هيرتل، المسؤول عن الإشراف على علاج اللاعب علي فتحي ظهير نادي الزمالك، على جاهزية الأخير للمشاركة في المباريات المقبلة للأبيض.

وكان علي فتحي قد تعرض لإصابة في الوتر الردفي مما أبعده عن مباريات وتدريبات الزمالك خلال الشهور القليلة الماضية، قبل أن يخضع لفحوصات طبية في ألمانيا مؤخراً.

وأوضح الطبيب الألمانى لظهير الزمالك، أن الأشعة أظهرت سلامته بنسبة 100% من الإصابة التى تعرض لها فى الوتر الردفى، وتسبب فى غيابه عن الزمالك منذ مباراة نهائى كأس مصر أمام الأهلى.

شدد الطبيب لعلى فتحى على أنه جاهز للمشاركة بشكل رسمى فى تدريبات الزمالك الجماعية بداية من يوم 22 يناير الجارى، بعد يوم واحد من عودته من ألمانيا إلى القاهرة.

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