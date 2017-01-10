أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” النظام الجديد الذي سيتم إتباعه خلال منافسات كأس العالم 2026، والذي سيشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

- قرعة المونديال على 16 مجموعة تحتوي كل مجموعة على 3 فرق ويصعد منها اول وثاني كل مجموعة لدور ال 32 للبطولة وتستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب حتى ختام العرس العالمي بمجموع 80 مباراة على عكس النظام الحالي بمجموع 64 مباراة في البطولة

- نظام المونديال ابتداءا من نسخة 2026، بدخول 48 منتخب على مقاعد البطولة مقسمة كالتالي:

1- 16 مقعد لمنتخبات اوروبا

2- 9 مقاعد لمنتخبات افريقيا

3- 6 مقاعد لمنتخبات من اتحاد الكونكاكاف ( امريكا الشمالية )

4- 8 مقاعد اساسية لمنتخبات اسيا

5- 6 مقاعد اساسية لمنتخبات امريكا الجنوبية

6- مقعد لاتحاد اوقيانوسيا ومقعد للبلد المضيف ومقعد للملحق بين منتخبين اسيوي وامريكي جنوبي