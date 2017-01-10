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مدير أمن الإسكندرية في أسواق المحافظة لمواجهة الغلا
اللواء عادل تونسي

مدير أمن الإسكندرية في أسواق المحافظة لمواجهة الغلا

الثلاثاء، 10 يناير 2017 05:57 م
محيط: متابعات

تفقد مدير أمن الإسكندرية اللواء عادل تونسي، صباح اليوم الثلاثاء سوق الخضر والفاكهة بمنطقة الحضرة، لمتابعة توفير الخضر والفاكهة للمواطنين ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وكان مدير الأمن قد عقد اجتماعا الاثنين، بمقر مديرية الأمن بمنطقة سموحة، مع كبار التجار ومديري شركات السلع الغذائية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لمناقشة ظاهرة الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية، وأهمية مواجهتها للتخفيف عن المواطنين، فضلاً عن أهمية تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل سوق الجملة من منطقة الحضرة إلى منطقة القباري للتسهيل على المزارعين.

وتعهد التجار خلال الاجتماع بالعمل على توفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار العادلة غير المغالى فيها، والتعاون مع الأجهزة الرقابية لصالح المواطن البسيط.

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