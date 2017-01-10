أزاح اللواء هشام فوزي رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اللثام عن تبني الشركة لاستراتيجية شاملة لتطوير مصانعها خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتصبح الشركة الأولى الرائدة في مجال المخبوزات وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة للاستفادة من الأصول وتوفير السلع للموطنين بأسعار منخفضة وجودة عالية.

وقال فوزى في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الاستراتيجية مبنية على عدة محاور أولها الإدارة الاقتصادية للأصول ومدة تنفيذ هذا المحور تمتد لعامين وتشمل إيجارات الأراضي والمعارض الجديدة والاستثمار العقاري للأصول غير المستغلة للمصانع، بالإضافة إلى تطوير مصانع الحلويات والمكرونة والخميرة وتطوير ماكينات التعبئة في مدد تتراوح بين 3 و6 أشهر.

وأضاف أن الإستراتيجية تشمل أيضا تغيير أسماء بعض المنتجات واستحداث منتجات جديدة وبدأت الشركة في تنفيذ ذلك بالفعل، بالاضافة إلى مقترح معاش المبكر لسن 55 سنة وهو ما سيحقق فائضا متوقعا للشركة بقيمة 2ر28 مليون جنيه.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن أيضا خطة لتدريب العاملين في الإدارة والتسويق والتصنيع ،فضلا عن مطالبة وزارة التموين بفروق تصنيع وفقا لمنظومة الخبز الجديدة وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2014 وتسبب في عجز قدره 58 مليون جنيه للشركة.

وأضاف ” إننا نستهدف تطوير خطوط مصنع المكرونة التابع للشركة فى منطقة البراجيل لرفع طاقتها البالغة حاليا 300 طن سنويا مشيرا الى أنه تم شراء خط مكرونة بلدي جديد بطاقة 10 أطنان يوميا، وأوضح أنه سيتم شراء خط جديد بنظام المشاركة الجزئية مع القطاع الخاص وجاري حاليا إعداد كراسة الشروط منوها الى أن الخط الثاني للمصنع،سيتم تطويره بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وفيما يتعلق بمبيعات المصنع أوضح فوزي أن مبيعات المصنع تراجعت خلال العام المالي الماضي 2015/2016 بنحو 40 % لتبلغ 68ر1 مليون جنيه مقابل 55ر2 مليون جنيه خلال العام المالي 2014/2015 السابق له بالرغم من قيام المصنع بتقليص جزء كبير من خسائره لتبلغ 341ر653 الف جنيه مقابل 04ر1 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وفيما يتعلق بمصنع الخميرة التابع للشركة والقائم فى منطقة السلام ، قال ” نسعى إلى تطوير خطوط الإنتاج الحالية لرفع معدلات الإنتاج البالغة 450 طنا سنويا، خاصة فى مجال الخميرة الجافة والتى يزداد الطلب عليها فى الوقت الحالي” ،منوها الى أن مبيعات المصنع تراجعت خلال 2015/2016 لتبلغ نحو 8ر2 مليون جنيه مقابل 4ر3 مليون جنيه فى العام 2014/2015 فيما ارتفعت خسائره لتبلغ 7ر3 مليون جنيه مقابل 4ر2 مليون جنيه.

فيما يتعلق بمصنع الحلويات فى منطقة بين السرايات بالجيزة قال فوزي إن المصنع به 9 أفران وطاقته الانتاجية 1226 شوال سنويا(زنة 100 كيلو). وجاري عمليات تطوير المنتجات من حيث التعبئة والتغليف لافتا إلى أن الشركة قامت بتطوير علامتها التجارية تحت عنوان “كايروبيك” وعمل دورات تدريبية مكثفة للعاملين لتقديم المنتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية تجذب الجمهور منوها الى أن المصنع استطاع تحقيق مبيعات بنحو 5ر2 مليون جنيه فى العام المالي الماضي مقابل 9ر1 مليون جنيه فى العام المالي السابق له بارتفاع بلغت نسبته 8ر31 % كما زادت ارباحه لتبلغ 771ر467 ألف جنيه مقابل 6ر274 ألف جنيه فى العام المالي السابق له بارتفاع بلغ 3ر70%.

وفيما يتعلق بنشاط التعبئة بالشركة أوضح فوزي أن الشركة تملك مجمع الماني به 4 ماكينات للتعبئة بالإضافة الى 8 ماكينات بمصنع المكرونة بطاقة انتاجيه تبلغ 1276 طن سنويا استطاع تحقيق مبيعات بلغت نحو 9ر3 مليون جنيه مقابل 3ر4 مليون جنيه فى العام المالي السابق له.

وحول خطة الشركة للاستفادة من الأصول التابعة لها غير المستغلة أوضح فوزي أنه سيتم عمل إعادة تقييم للأراضي لتعظيم الاستفادة منها، لافتا إلى أنه سيتم طرح الأراضي للمستثمرين نشاء أبراج سكنية ومولات تجارية تدر دخلا ثابتا للشركة.

وأضاف أن الشركة تمتلك أرض مجمع مايو على مساحة 7204 أمتار مربعة ،كما تمتلك الشركة أرض بمصر الجديدة على مساحة 2000 متر مربع وآخرى على مساحة 1200 متر مربع بألماظة.

وتابع فوزي قائلا ” نسعى إلى الاستفادة من الأصول عن طريق انشاء عيادات طبية(كشف وتشخيص ) بالتعاون مع جمعية العاملين بالاضافة الى التعاقد مع شركات المحمول الثلاثة لعمل أبراج اتصالات لاستغلال مواقع الشركة المنتشرة على مستوى القاهرة والجيزة فضلا عن استغلال مواقع الشركة المنشرة على مستوى القاهرة والجيزة فى الدعاية والاعلان .

وحول التطوير الإداري للعاملين بالشركة اوضح فوزي أن نحو 122 موظفا بلغوا سن 55 عاما من المقترح إحالتهم إلى المعاش المبكر مع تقديم تعويضات لهم تبلغ 2ر9 مليون جنيه مشيرا إلى أنه فى حالة قبولهم فإن الشركة ستحقق عائدا يصل إلى 1ر28 مليون جنيه العاملين .

وفيما يتعلق بمشاركة الشركة فى المعارض للترويج لمنتجات الشركة أكد فوزي حرص الشركة على المشاركة فى المعارض التى تحقق مكاسب لها وتروج لمنتجاتها مشيرا الى أن اجمالي مبيعات الشركة من المعارض حققت نمو بنحو 953ر133 ألف جنيه لتسجل فى عام 403ر164 ألف جنيه مقابل 450ر30 ألف جنيه فى العام السابق له .

وفيما يتعلق بأبرز المشكلات التى تواجه الشركة قال ” نعاني من انخفاض حجم الإنتاج حيث أن نحو 50 % من الطاقة مهدرة نتيجة غلق نحو 54 مخبزا بسبب الغرامات التموينية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مع ثبات سعر المنتج خاصة فى الخبز البلدي المدعم، لافتا إلى أن الشركة لديها عجز بأكثر من 58 مليون جنيه .

وفيما يتعلق بالمخبز التابع للشركة بحي الأسمرات قال” إن الشركة لديها مخبز بطاقة انتاجية تصل 7200 رغيف يوميا وبعد اكتمال الطاقة السكانية للمنطقة سيتم تخصيص 1500 متر لإنشاء مخبز به 3 خطوط للخبز البلدي و2 فرن دوار لخدمة أهالي المنطقة”.